Patto antinflazione | beni di prima necessità e prodotti per l’infanzia a prezzi scontati

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tre mesi dicalmierati, per contrastare l’inflazione e tutelare il potere d’acquisto. E’ ilanti inflazione varato dal governo e in vigore dal primo ottobre al 31 dicembre 2023. (Leggi l’articolo). Cos’è il trimestredialimentari ma non solo. Tra icompresi nel paniere delanti inflazione ci dovrebbero essere, in linea di massima, pasta, latte Uht, biscotti, uova, pannolini, pelati, olio, saponi per la casa e per le persone. Non ci saranno, secondo quanto si apprende, ifreschissimi come ortofrutta e carne. Il trimestre anti inflazione si applicherà genericamente ad una “selezione di articoli rientranti nel cosiddetto ‘carrello della spesa’ e di ...