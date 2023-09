Patto Anti-Inflazione | Prampolini | Confcommercio | “Gli altri ci vengano dietro coi fatti”

Leggi su notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023) Siglato a palazzo Chigi il cosiddetto “”, uno strumento per calmierare i prezzi sui beni di largo consumo. In cosa consiste, e cosa ne pensano le associazioni di categoria coinvolte? Critica la posizione diche attende passi concreti non solo da parte del mondo della distribuzione A ottobre partiranno sconti del 10% sugli scaffali dei negozi che hanno aderito. Governo sigla, foto AnsaI prodotti scontati saranno pubblicizzati in una campagna finanziata dalla presidenza del Consiglio e saranno dotati di un bollino tricolore. È stato siglato inieri a palazzo Chigi il cosiddetto “”. Nelle intenzione del governo, e in ...