Patto anti-inflazione | da domenica sconti sul carrello della spesa

(Di venerdì 29 settembre 2023) Daprimo ottobre e fino al 31 dicembre partirannoe prezzi calmierati o fissi su beni di largo consumo appartenenti al "". E' questo il senso delfirmato oggi a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni, dal ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida e i rappresentdi 32 associazioni di categoria legate al mondo del largo consumo.Nel dettaglio all'iniziativa hanno aderito unitariamente tutte le associazionidistribuzione moderna, del commercio tradizionale, esercenti e cooperative, settore farmaceutico e parafarmaceutico. Poi c'è stata anche la condivisione da parte delle principali associazioni del mondo dell`industria alimentare e ...

Prende vita ilper il Trimestre- inflazione, con 32 associazioni e oltre 20mila punti vendita aderenti in tutto il territorio nazionale. L'intesa, siglata oggi a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia ...🔊 Ascolta l\'articolo Dal 1° ottobre, in Italia, prenderà il via il 'trimestre- inflazione', un'iniziativa risultato di unsiglato tra il governo e le imprese. Questa iniziativa mira a mantenere i prezzi dei prodotti del carrello della spesa e dei beni di prima ...

Dopo un anno e mezzo di inflazione alle stelle, dopo che i salari hanno perso in media almeno il 15% del potere di acquisto, ieri il governo ha sottoscritto a Palazzo Chigi un «patto anti-inflazione» ...