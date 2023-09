Pattinaggio artistico | Junior Grand Prix Danzica 2023 | Uezono vince la gara femminile | giochi fatti nelle coppie

Rebecca Tarlazzi in versione Show dei record. L’azzurra ha infatti conquistato per il quarto anno consecutivo la medaglia d’oro nella massima ...

Rebecca Tarlazzi in versione Show dei record. L’azzurra ha infatti conquistato per il quarto anno consecutivo la medaglia d’oro nella massima ...

Va in archivio senza particolari scossoni la prima giornata della sesta tappa del circuito Junior Grand Prix 2023-2024, evento in scena in questo ...