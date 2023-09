Pattinaggio artistico | Junior Grand Prix Danzica 2023 | Lim e Youn leader nello short Gara aperta nelle coppie

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Va in archivio senza particolari scossoni la prima giornata della sesta tappa del circuito-2024, evento in scena in questo weekend a(Polonia). Tre i segmenti andati in scena in questo day 1, dedicati ai programmi corti della specialità individuale femminile, maschile e delled’. In campo maschile sale in cattedra Juheon Lim, artefice di una prova senza sbavature che gli ha consentito di raggiungere agilmente 76.08, cinque punt in più rispetto al britannico Edward Appleby, secondo con 71.14. Sotto quota 70 poi lo statunitense Beck Strommer, sul gradino più basso con 67.58. Corea del Sud dominante anche nella prova femminile, complice il successo di Seojin Yuon, brava a sfiorare zona 70 attestandosi a quota 68.96 tenendo a ...