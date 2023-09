Patrimonio Mondiale | la Natura e le Impronte Umane – In mostra al Museo delle Mura dal 29 settembre

...dello Stato proprio su queste basi sono nate dopo la devastazione della Seconda guerra... Mattarella ha sottolineato che l'integrazione europea rappresenta "uncomune da preservare, ......su misura mirate ad aumentare la visibilità sia all'interno dell'Unione che a livelloche, ... l'accessibilità, la digitalizzazione, ilculturale e creativo. Alle città vincitrici ...

I Gessi dell’Appennino emiliano sono Patrimonio dell’umanità Montagna.tv

Patrimonio Unesco. Spettacoli e laboratori sotto la Ghirlandina il Resto del Carlino

Quali relazioni intercorrono tra il patrimonio museale mondiale e le nuove tecnologie digitali e come il supporto tecnologico, l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione possono contribuire a ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...