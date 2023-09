Parte dalla Sicilia l' ultimo progetto Pd | Orfini lancia la nuova corrente?

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 settembre 2023) Coinvolgere iscritti e simpatizzanti in «un'attivacipazione ed elaborazione politica», con l'intento di rivitalizzare «un partito che è stato silente e immobile per troppo tempo». È il‘Cose Nuove', presentato oggi a Palermo dal deputato nazionale del Partito Democratico, Matteo. Unainiziativata insieme alla candidatura di Fabio Teresi come presidente alle prossime elezioni provinciali di Palermo, proposta a Pd e centrosinistra sottolineando «l'importanza del profilo di Teresi come esponente storico dei democratici radicato nel territorio». Per Antonio Rubino, componente della Direzione nazionale del Pd e ideatore del‘Cose Nuove', la candidatura di Teresi «proviene direttamente dal territorio e non è il frutto di giochi di potere». ...