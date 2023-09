Pardo | «Inter | priorità al campionato! Col Benfica…»

(Di venerdì 29 settembre 2023)di scena domani sera contro la Salernitana, con uno sguardo anche all’impegno di Champions League contro il Benfica. Il commento di Pierluigisu Radio 24 COMMENTO – Queste le parole di: «Turnovercontro la Salernitana? Bisogna calcolare che è 1/38esimo del campionato. I nerazzurri hanno una leggerasul campionato: a differenza della Champions League puoi fare dei ragionamenti, la coppa dell’anno scorso lo dimostra. L’è andata avanti per un pizzico di fortuna, è stata bravissima ma ha perso. Se avesse vinto a San Sebastian probabilmente avrebbe un Lautaro titolare contro la Salernitana dopo una sconfitta. Io invece credo che l’debba vincere col Benfica e sistemarsi il girone. Un girone in cui è favorita. Se pareggi a Salerno ...

L’Inter, secondo Pierluigi Pardo , è riuscita da una sconfitta in particolare e l’ha fatto in maniera sorprendente secondo lui. Le sue ...

...00 Serie A:vs Sassuolo (replica) ore 13:50 Rubrica: Croquetas - Fabrizio Biasin ore 14:50 ...40 Rubrica: Croquetas - Italian Jersey Collector ore 19:35 Rubrica: Croquetas - Pierlugiore 20:...... tabellino, marcatori, ammoniti, espulsi Football Club Internazionale Milano(3 - 5 - 2): ... tabellino, marcatori, ammoniti, espulsi Cagliari Calcio (5 - 4 - 1): Radunovic; Zappa (36' st Di)...

Pardo: “Inter, non è il massimo avere a disposizione solo tre attaccanti” Io Tifo Inter

Pardo: "L'Inter e il paradosso di Istanbul. E i due derby di Champions..." Fcinternews.it

La Serie A torna in campo per la settima giornata. In palio punti pesanti, con gli allenatori che devono ancora risolvere alcuni dubbi di formazione. Ecco le ...Ieri, la Dirigente Vania Stallone ha aperto le porte dell'Istituto Comprensivo Pardo - Capuana per accogliere con calore e riconoscenza la Direzione di Energia ...