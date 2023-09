Papu Gomez torna in serie A | ecco come cambia il Monza di Palladino

Il Papu Gomez torna in Italia . L’ex capitano dell’Atalanta giocherà ancora in Serie A: firmerà un contratto di un anno con il Monza . Venerdì (29 ...

L'argentino ex Catania , Atalanta e Siviglia è un nuovo calciatore del Monza. Catania ha già accolto con entusiasmo il suo arrivo: "Vieni a trovarci ...

Come è inevitabile che sia, il ritorno delin Italia genera un grande sorriso, misto a nostalgia, dalle parti di Catania. Sotto le pendici dell'Etna per tre stagioni (dal 2010 al 2013, ...Dopo qualche settimana da svincolato, iltorna a giocare e lo farà ancora in ...

Papu Gomez al Monza: contratto fino a giugno, oggi le visite - Sportmediaset Sport Mediaset

Papu Gomez al Monza: il colpo di Galliani, i dettagli Corriere della Sera

Alejandro Gomez, detto Papu, ha scelto il Monza, o forse è meglio dire che la squadra di Palladino ha scelto lui. Dopo il grave infortunio a Gianluca Caprari, che rientrerà a 2024 inoltrato, Adriano ..."E' il colpo del Condor", lo ha annunciato così ieri Raffaele Palladino, raggiante nel confermare che il Papu Gomez sarà un nuovo giocatore del Monza. Adriano Galliani è di nuovo il "condor" del merca ...