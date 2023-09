Paparesta | «Curioso di sentire Rocchi su Berardi | avrebbe saltato l’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 settembre 2023)avvisa:dovuto saltare Inter-Sassuolo, partita poi decisa da un suo gran gol. Questo perché, sabato scorso contro la Juventus, doveva essere espulso. ERRORE ARBITRALE – Gianluca, ospite di Sportitalia Mercato, commenta il KO col Sassuolo: «Incidente di percorso? L’Inter ha dimostrato, soprattutto nel derby, di avere una squadra in questo momento superiore a tutte. Sicuramente in fase offensiva può mancare qualcosa, vista la lunghezza del campionato e gli impegni continui in Europa. Sicuramente è stato un passo falso, adesso sonodidomenica sera la lettura di Gianlucadell’episodio di Domenicosu Gleison Bremer. Se ci stava l’espulsione, anche se con i “se” e con i “ma” non si va da ...