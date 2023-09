“Papà mi mandi un WhatsApp al nuovo numero?” | attenzione alla nuova truffa che svuota il conto corrente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’da dover prestare non è mai troppa specialmente online, dove migliaia ditori sono pronti a giocare con i nostri più grandi timori e sentimenti, pur di prelevare del denaro. È sull’applicazioneche si registra laondata di truffe, cominciata pochi mesi fa. A molti utenti arrivavano semplici messaggi con richieste di denaro da parte di sconosciuti bisognosi. Ora le pretese hanno iniziato a coinvolgere la sfera familiare, traendo in ingannose persone, specialmente gli anziani. Tutto nasce con un messaggio che ha un tono preoccupato: “Ciao”, esordisce lo scritto, con la speranza di intercettare i genitori, che spesso hanno nel cellulare l’unico strumento per restare in contatto coi propri figli. “Mi è caduto il telefono. Questo è il mio ...