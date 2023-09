Paolo Ruffini su Oppenheimer | cosa ha detto sul film di Nolan

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 29 settembre 2023)hala sua su; il comico e regista toscano si è espresso sul grande successo riscosso anche in Italia daldi Christopher, nel corso di un intervento al Festival Castiglione del Cinema, per presentare Perdutamente, il suo documentario sui malati di Alzheimer: “, così come Barbie, ha avuto un grande successo, ma non fa testo, è una moda, perché oggi sopravvive solo la moda. Evviva, che è riuscito a riempire le sale di ragazzi di 15 anni che per tre ore hanno tenuto il cellulare in tasca. Ma resta una moda; almeno un terzo della gente che è andata a vedereavrebbe dovuto andare a vedere Io Capitano, undi impegno civile e di respiro ...