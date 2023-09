Paolo Fox | l’oroscopo di Ottobre 2023 | brutte notizie per questo segno zodiacale

Leggi su tvzap

(Di venerdì 29 settembre 2023) SOCIAL. Il celebre astrologoFox ci guida attraverso le previsioni per il mese di, rivelando cosa riserva l’astrologia per ciascun. Iniziamo un nuovo mese con influenze astrali variegate, dalle sfide alle opportunità, dalle decisioni cruciali ai momenti di riflessione. Scopriamo insieme cosa ci attende grazie all’ultimo oroscopo diFox. Leggi anche: Napoli, cosa succede se esplode il Vesuvio: scatta il piano Leggi anche: Meteo, allarme per: nessuno si aspettava queste previsioni Oroscopo di: da Ariete a Cancro La prima metà dipotrebbe presentare alcune sfide per gli Arieti, ma con l’entrata di Marte nello Scorpione il 12, la situazione ...