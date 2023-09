Paola Barale | il dramma dell’aborto trapelato solo adesso | “Rimasta incinta dopo un mese di relazione”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 29 settembre 2023), l’ha tenuto nascosto per anni: “undi”. Finalmente la confessione Showgirl, attrice, conduttrice televisiva,è un’icona della televisione italiana che, con la sua sana follia e la giusta grinta, non ha mai perso la passione per il suo lavoro. Ancora oggi, all’età di 56 anni, continua ad essere una presenza fissa nello scenario televisivo italiano. Classe 1976,viene ricordata per essere stata la valletta del compianto Mike Bongiorno nel celebre e mai dimenticato “La ruota della fortuna“. Resta al fianco del re dei quiz anche in altre trasmissioni come “Tutti per uno” e “Festival Italiano“, programmi che resteranno sempre impressi nella ...