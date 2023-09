“Pamela Prati mi ha bloccato su WhatsApp!” | ecco cos’è successo

Leggi su biccy

(Di venerdì 29 settembre 2023)questa stagione televisiva è stata arruolata da Rai1 per il cast di Tale e Quale Show e dopo aver imitato Claudia Mori nel corso della prima puntata, questa sera sarà Wanda Osiris. Nonostante le premesse ha conquistato un bel po’ di complimenti, ma chi non è riuscito a farglieli è stato Marco Bellavia. L’ex vippone, intervistato da Tag24, ha infatti svelato di essere statosu WhatsApp. “Con lei ho fatto anche un po’ di figuracce, me ne sono reso conto. si riferisce alle corna che le ha messo, ndr Mi prendo le mie responsabilità. Ho sbagliato. E’ finito tutto per questo. Ho anche accettato di andare a palare della situazione, forse avrei dovuto evitare. Lei si è arrabbiata molto. Purtroppo non ci sentiamo più e mi dispiace molto. La storia non è mai cresciuta: è nato qualcosa ma poi si è fermato lì. Non mi ha mai ...