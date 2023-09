Pakistan | kamikaze fa strage alla moschea nel giorno della festa islamica | almeno 52 morti – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 29 settembre 2023)52 persone sono rimaste uccise e 58 ferite in un attentatonei pressi di unaa Mastung, in. La persona che si è fatta saltare in aria ha preso di mira un raduno religioso che si svolgeva questa mattina per la celebrazione di Eid Miladun Nabi, laper il compleanno del Profeta Maometto. Il bilancioè in continuo aggiornamento e si teme possa ulteriormente aggravarsi, considerato che molti dei feriti sono in gravi condizioni. Al momento nessuna organizzazione ha rivendicato l’attentato suicida, ma la provincia colpita – quella del Baluchistan, vicino al confine con l’Afghanistan – è nota per la sua instabilità e da settimane preda di attacchi crescenti da parte di gruppi militanti, osserva la ...