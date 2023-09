Pakistan | bomba vicino a moschea | oltre 50 morti e 60 feriti

Almeno 52 persone sono state uccise e oltre 60 ferite nell'attacco suicida durante una processione religiosa nel distretto di Mastung della provincia sudoccidentale del Balochistan, in. L'esplosione e' avvenuta nei pressi di una moschea quando le persone erano riunite per la celebrazione di Eid Miladun Nabi, il compleanno del Profeta Maometto. Rashid Mohammad, ufficiale del ...Un 'esplosione vicino alla moschea di Mastung , in, ha ferito decine di persone e provocato la morte di altre 50 . Laesplosa si sospetta essere stata azionata in un attacco suicida contro un raduno religioso . Il ministro dell'Interno ...

In Pakistan oggi un kamikaze ha attaccato una moschea facendo esplodere una bomba, provocando morti e feriti tra i presenti ...