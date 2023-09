Pakistan | attacco kamikaze in Baluchistan | 52 morti

(Di venerdì 29 settembre 2023) Islamabad, 29 set. (Adnkronos) - Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dell'esplosione avvenuta invicino a una moschea. Le ultime notizie riportate dal giornale Dawn e confermate da fonti mediche parlano di almeno 52, tra i quali un agente di polizia, e di circa 50 feriti dopo l'esplosione nel distretto di Mastung, nella provincia del. In precedenza il giornale aveva riferito un bilancio di 34e oltre 130 feriti. Le autorità ritengono che si sia trattato di unsuicida: l'attentatore si sarebbe fatto esplodere mentre le persone si stavano radunando per una processione religiosa per l'Eid Miladun Nabi, che ricorda la nascita del profeta Maometto.

Almeno 52 persone sono state uccise e oltre 60 ferite nell'attacco suicida durante una processione religiosa nel distretto di Mastung della provincia sudoccidentale del Baluchistan, in Pakistan. L ...in Pakistan. A confermarlo è Saeed Mirwani, un funzionario del dipartimento della Sanità. Javed Lehri, un agente di polizia locale, ha affermato che si è trattato di un “attacco suicida” avvenuto ...