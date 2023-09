Padrona italiana torna a casa e chiede | Chi è stato? | la reazione di entrambi i cani è pura comicità

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 29 settembre 2023) Chi vive con isa che, dopo un'assenza breve o lunga, è normale trovare danni alla. Una ragazza, al rientro a, ha trovato vari oggetti distrutti sul pavimento ed ha urlato: "Chi è?" ai suoi due. Come avranno reagito? Ici migliorano la vita e sicuramente mettendo sulla bilancia pregi da una parte e difetti dall'altra, i primi superano di molto i secondi. Tuttavia, chi vive con uno di loro insa che il rischio che arrechino danni all'abitazione è concreto. Esistono varie ragioni per cui un cane, se lasciato da solo per qualche ora, decide di distruggere quello che ha a tiro. Il motivo principale è la cosiddetta ansia da separazione, che li porta a mordere mobili, pantofole, scarpe, ma anche graffiare porte e ...