Ottobre inizia col botto | le previsioni meteo da domani in poi | cosa succede

(Di venerdì 29 settembre 2023) Altro che autunno. Il mese diinizierà con una sorpresa: il ritorno dell'anticiclone africano e delle calde temperature estive. La svoltainizierà già nella giornata di oggi, venerdì 29 settembre, con il bel tempo che dovrebbe rimanere stabile per tutto il weekend e per la settimana...

Il 16 ottobre ricorre la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA), celebrata dalla FAO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e ...

Si chiama XX giornata per ricordare le persone decedute o rese disabili dai vaccini, è un' iniziativa nel ricordo di Silvio Conidi e di tutti ...

Roma - Dopo un breve assaggio d'autunno, l' Italia è nuovamente alle prese con un Caldo Anomalo che persiste per tutta la settimana. Le Temperature ...

Autunno in stand-by. Il mese di ottobre sarà all’insegna del caldo intenso, soprattutto in Campania , dovuto all’espansione dell’anticlone nord ...

La storia dei foldablesolo pochi anni fa, quando a gennaio 2018 è stato presentato al pubblico il Royole Flexpai , uno smartphone dotato di display flessibile da 7,8 pollici richiudibile a ...Il ciclo naturale del cambio delle stagioni sarà d'ispirazione domenica 1- quando anche la programmazionead anticiparsi alle ore 11.30 - per il concerto laboratorio L'AUTUNNO a cura ...

Estate senza fine: Apollo riporta il caldo in Italia, punte di oltre 30 gradi a inizio ottobre La Gazzetta dello Sport

Meteo, Ottobre inizia con un poderoso Anticiclone: almeno 7-8 giorni di sole, caldo anomalo al Nord MeteoWeb

Ad ottobre del 2022 il Consiglio Comunale di Parrano decise all’unanimità di intitolare tre vie a via Oranzio Marescotti, Bernardo Bulgarello e Enrico Berlinguer. In attesa che la Prefettura di Terni ...Su Nexo+ in streaming a ottobre: il Word Ballet Day, Goya, Degas, Orson Wells, Jang Hoon e l'architetto Lamont Young ...