Ottobrata con caldo estivo Ma Giuliacci vede già la data della svolta autunnale

(Di venerdì 29 settembre 2023) Alta pressione,su tutta l'Italia e addirittura una maggiore intensità dell'anticiclone con il passare dei giorni. Non sono le previsioni meteo di metà luglio, ma quelle dell'inizio di ottobre, con il colonnello Marioche evidenzia gli effetti dell'anticiclone africano che arriva dal Marocco, portando con sé un cielo molto sereno: “Già in queste ore si sente il ritorno di un clima tipicamente, i termometri saliranno un po' ovunque con valori che andranno oltre le medie e massime diffusamente sui 30°. La minor durata del giorno e le prime inversioni termiche fanno in modo che la mattina e la notte le temperature saranno fresche con minime intorno ai 12-13°. L'Italia affronterà un weekend dal carattere pienamentegrazie alla presenza dell'anticiclone che coprirà gran ...

In arrivo quella che viene chiamata '',temperature gradevoli, anche fino a 30 gradi. In provincia di Trapani c'è bel tempo, queste le previsioni. Venerdì 29 Settembre: giornata ...L'autunno quest'anno sembra non voler proprio arrivare in Sicilia. Un'eccezionale ondata di caldo fuori stagione sta per investire l'isola in questi primi giorni di ottobre,temperature che sfiorano i 30°C, da piena estate. Già nella mattinata di venerdì le colonnine di mercurio in diverse località siciliane, specie nel palermitano e nell'agrigentino, hanno ...

L'anticiclone africano avanza ulteriormente verso l'Italia, il picco all'inizio della prossima settimana.Per il momento agisce in connubio con il suo parente più prossimo, l’anticiclone delle Azzorre e sta già portando temperature sopra media sull’Europa occidentale e anche sull’Italia. Nella giornata di ...