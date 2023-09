Otto donne ammazzate in sette giorni | la politica parla di “prevenire i femminicidi” Mi chiedo come

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023)in. E ladi “legge per”. Mi domandosi può, per legge, impedire che una donna venga ammazzata da un marito, compagno, ex oppure figlio? La, al più, potrebbe darsi da fare in modo reale per sostenere quelle famiglie che devono affrontare, nella solitudine assoluta, una grave e lunga malattia invalidante di un familiare. Perché forse lafa finta di non vedere che all’interno dei numeri e delle statistiche riguardanti leci sono anche molti, crescenti casi in cui il marito regge che una moglie sia allettata, gravemente ...