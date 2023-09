Osimhen Tik Tok | il Napoli non parla di scuse perché ritiene di non aver sbagliato Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 settembre 2023) La vicenda-Tik Tok-(se neanche in Germania) ieri ha vissuto un’altra puntata col comunicato delche non è un comunicato di(la parola non compare mai) e illo spiega ladello Sport con Salvatore Malfitano. La schiarita tanto attesa sul casonon è detto che arrivi, ma la tempesta perlomeno è passata. Ilvuole la quiete, senza pretendere il bel tempo. Così, nel pomeriggio di ieri, la società ha pubblicato una nota sui canali ufficiali, per chiarire la propria posizione. Non sono delle vere e proprie, il fatto che questa parola o un suo sinonimo non appaiano nel comunicato indica che il clubdi non...