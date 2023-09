Osimhen si è sentito tradito e dopo TikTok la forza contrattuale del Napoli si è ridotta Daily Mail

(Di venerdì 29 settembre 2023)si èe la rottura colrischia di costituire un serio danno economico per il club di Aurelio De Laurentiis. È quel che scrive ilche torna sulla vicenda del nigeriano che sta avendo un’eco internazionale. Scrive il quotidiano che l’armistizio potrebbe durare fino a gennaio, nella migliore delle ipotesi fino a, giugno, quando al nigeriano rimarrà un solo anno di contratto. Il quotidiano ripercorre la rottura per i video pubblicati su. E scrive di peggioramento delle relazioni diplomatiche che non può essere nascosto pubblicamente.era diventato un eroe ama la natura pubblica di tutta la controversa vicenda ha costituito un tradimento di fiducia che lo ha fatto soffrire ...

L’allenatore Rudi Garcia ha detto: «Kim non sarà nel Napoli, Maxime Lopez non ci interessa» . «Di De Laurentiis mi è piaciuta l’ambizione. Se abbiamo ...

Il Napoli è a Dimaro per l’inizio del ritiro. Il nuovo tecnico dei campani, Rudi Garcia , ha subito parlato in conferenza stampa in questi primi ...

Luca Toni snobba Victor Osimhen , ai microfoni di Sky Sport non considera il centravanti nigeriano come il candidato a capocannoniere. Una stagione ...

Corriere dello Sport – Osimhen , cosa è successo via social : si è sentito preso in giro e ridicolizzato . L’edizione odierna del quotidiano, ha ...

Una rabbia interna di, Kvaratskhelia che non si vedeva da tempo. Come se i giocatori ... Quando hodire che il Napoli alla fine della scorsa stagione ha avuto una certa flessione mi sono ...... che in questi giorni ha dovuto fare i conti con il caso. Angelo Caruso , Sindaco Castel ... Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Ieri sera hoDe Laurentiis. Mi ha invitato a Napoli per la ...

I video di Osimhen cancellati dal profilo TikTok del Napoli: perché si ... Fanpage.it

Napoli, il comunicato dopo il video Tik Tok su Osimhen: «Mai voluto offenderlo» Corriere della Sera

Il Napoli prova a ricomporre la rottura con Victor Osimhen e a chiudere il caso legato ai video pubblicati su TikTok. "Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia… Leggi ...Caro presidente noi non siamo negli emirati arabi. Il Comune non può dare lo stadio al privato per simpatia nei confronti della squadra, si può commettere qualche reato e noi non ne vogliamo ...