Osimhen | niente causa contro il Napoli | vitali le scuse del club

(Di venerdì 29 settembre 2023) Lo riporta la Gazzetta dello Sport. 'Il Calcio, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor, patrimonio ...

'Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor, patrimonio tecnico della società', ha scritto ...... i nerazzurro vincevano 1 - 0 e hanno perso 2 - 1, nel secondo tempo non ci hanno capito), ...e di non sorprendere più in negativo è un Napoli attraversato dai veleni interni del caso. ...

Osimhen niente scuse, ma chiarimento con compagni e Garcia: il Napoli non lo multerà La Gazzetta dello Sport

Napoli, chiarimento tra Osimhen e Garcia: l'attaccante non sarà multato Sky Sport

Valerio Staffelli ha provato a consegnare il tapiro al presidente del Napoli, ma l'impresa si è rivelata più ostica del previsto e gli animi si sono accessi ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive sul caso Osimhen: "La schiarita tanto attesa sul caso Osimhen non è detto che arrivi, ma la tempesta perlomeno è passata. Il Napoli vuole la quiete ...