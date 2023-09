Osimhen Napoli | l’equilibrio resta fragile | Victor pensa a un futuro lontano da Napoli Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 settembre 2023)a unada. Così commenta il Corriere della Sera dopo il comunicato del club per i video pubblicati su TikTok. Scrive il Corriere: Prove di pace. Iltende la mano a(foto). Le scuse non sono esplicite, ma nel comunicato diffuso ieri dal club partenopeo c’è una formale retromarcia sul video pubblicato e poi rimosso da TikTok, in cui si ironizzava sul rigore sbagliato dal centravanti contro il Bologna. Manovre distensive, ma: il contratto ...