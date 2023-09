Osimhen | il procuratore deciso | non intenteremo una causa contro il Napoli

Clamorosa polemica al Napoli dopo la comparsa sul profilo ufficiale Tik Tok della società partenopea di un video che prende in giro Osimhen per il ...

Alla luce di queste parole - racconta la 'Gazzetta dello Sport' - il procuratore di Osimhen, Roberto Calenda, ha deciso che non intenterà una causa contro il Napoli, come minacciato con un tweet la ... Roberto Calenda, procuratore di Victor Osimhen non intenterà causa contro il Napoli. La decisione sarebbe arrivata dopo il comunicato di scuse del club partenopeo, fondamentale per il dietrofront di Calenda che nei ...

Osimhen furioso per un video pubblicato dal Napoli su TikTok, il procuratore: 'Danno serissimo' Repubblica TV

Il procuratore di Osimhen ha accolto con favore il comunicato del ... IlNapolista

E’ una settimana complicata quella vissuta dagli azzurri. Prima il pareggio spento con il Bologna, i lamenti e le polemiche, poi i social che danno il via alle reazioni di Osimhen e il suo procuratore ...Blog Calciomercato.com: PIOVE SUL BAGNATO - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, é stato iscritto nel registro degli indagati a Roma ed è accusato di falso in ...