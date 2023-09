Orto botanico di Villa Amendola e Fontana di Bellerofonte e Grimoaldo | si rimettono a nuovo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLedie l’disi. Da ieri mattina, gli operai del Comune di Avellino si stanno prodigando in diversi interventi di manutenzione ordinaria per ripristinare lo stato dei luoghi e restituire il giusto decoro ad alcuni dei siti più importanti del Centro storico di Avellino. Gli interventi hanno interessato la vasca della cosiddettadei Tre Cannuóli a corso Umberto I, ripulita da impurità e muschi, l’intera area a ridosso di quella che è conosciuta anche comeTecta in contrada San Leonardo, liberata da immondizia e sterpaglia, e tutte le aree esterne di...