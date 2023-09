Orsa Gemma Continua i Suoi Raid a Scanno | Questa Volta nel Pick-up

(Di venerdì 29 settembre 2023) L'Aquila - L'ha colpito ancora nella piccola cittadina di, provincia dell'Aquila.mattina, intorno alle 7, l'anzianaha fatto irruzione nella zona di via Domenico Tanturri, dimostrando ancora unala sua audacia. La sequenza didella voraceè aumentata in modo significativo negli ultimi tempi, con incursioni sempre più audaci. Nel corso dinuova incursione,ha rovesciato i cassonetti della spazzatura e ha persino deciso di salire su un-up parcheggiato nelle vicinanze. Lì ha trovato una busta contenente il cibo destinato alle galline del proprietario, che era stata lasciata nella parte aperta del veicolo. La fame dell'...

