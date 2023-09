Oroscopo Paolo Fox weekend 30 settembre – 1 ottobre 2023

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 29 settembre 2023) L'diFox del fine settimana 30e dell'1si forma sotto un intenso cielo astrale. Sabato la Luna sarà in Ariete mentre domenica transiterà in Toro. I nati dell'Ariete avranno dei vantaggi in più, il Gemelli sarà polemico, i single della Vergine saranno trasgressivi mentre i Pesci dovranno fare attenzione. Approfondiamo il discorso nelle seguenti previsioni astrologiche diFox del, con amore, emozioni, salute e lavoro.Fox 30– 1°: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: in queste 48 ore avrete il coltello dalla parte del manico. Le situazioni amorose saranno nel vostro ...