Oroscopo di Paolo Fox | settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2023

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tornano le attesissime le previsioni astrologiche dell'diFox dal 30al 6, pubblicate dalle DiPiù Tv. L'Ariete avrà problemi a livello lavorativo, mentre la Vergine potrà dedicarsi a nuovi progetti. Ecco, nel dettaglio, tutti i consigli delle Stelle per i dodici segni dello Zodiaco. ARIETE – Ci saranno questioni da risolvere che vi distrarranno dall'amore, ma siate cauti con Bilancia e Capricorno. In coppia, non esagerate con le polemiche. Nel lavoro, ci saranno tensioni, perché non riuscirete a fare tutto quello che dovreste. TORO – A breve, Venere non sarà piu opposta e presto sentirete una grande voglia di amare. In coppia, attenzione a non sentirvi troppo superiori al partner. Nella professione, la riuscita di una proposta dipende da ...