“Origini” tra archeologia e storia | la prima puntata su Rai 2

(Di venerdì 29 settembre 2023) Un programma dedicato al tema affascinante delle radici più antiche e profonde della nostra nazione e dei suoi territori: è “”, in onda da domenica 1° ottobre alle 15.00 su Rai 2. Nella, intitolata “Orvieto, lenell’acqua”, i conduttori Francesco Gasparri e Valentina Caruso andranno alla scoperta di questa città che appare come sospesa tra due mondi: quello ‘di sopra’, inondato dalla luce del sole, e quello ‘di sotto’, avvolto nelle tenebre di 1200 cavità. Si parte dall’area archeologica del Fanum Voltumane, il “luogo celeste”, uno dei più importanti santuari del mondo etrusco, per esplorare poi la grande Necropoli del Crocifisso, che con le sue tombe a camera e il suo impianto regolare racconta come doveva essere la città dei vivi. Mentre Valentina Caruso sarà al Museo Archeologico ...