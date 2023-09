Origi al Nottingham Forest | la forma fisica lascia a desiderare | FOTO

(Di venerdì 29 settembre 2023) Divockè pronto a trascinare il, o forse ancora no. Il belga è reduce dalla brutta esperienza con la maglia del Milan, condizionato da un rendimento molto deludente quando chiamato il causa. Arrivato dal Livepool come un grande colpo di mercato, il calciatore non è riuscito ad imporsi nel campionato italiano. La carriera del calciatore è stata comunque importante, soprattutto nell’esperienza con i Reds. Poi ha indossato anche le maglie di Lille, Wolfsburg e adesso. Si tratta di un attaccante in grado di giocare principalmente da prima o seconda punta e si è dimostrato un valore aggiunto a partita in corso.di Fabio Fagiolini / AnsaLa condizionediè un calciatore ancora ...

Nel secondo tempo ilForrest, che lancia anche l'ex milanista, prova a riaprire la partita, senza però riuscire ad impensierire la difesa del ...Il, per esempio, si è informato su Kean, per cui è arrivato un sondaggio anche dal Milan ... con delle idee ben precise in mente: un prestito con diritto di riscatto o uno scambio con

Sports Mole previews Sunday's Premier League clash between Nottingham Forest and Brentford, including predictions, team news and possible lineups. Sunday's sole Premier League clash sees Nottingham ...Latest Nottingham Forest news as transfer talk swirls around Reds-linked forward Serhou Guirassy amid Stuttgart form ...