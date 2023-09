Oriana Marzoli ha abbandonato il GF Vip spagnolo | annuncio e reazione dei gieffini

Leggi su biccy

(Di venerdì 29 settembre 2023) Due settimane faha fatto il suo ingresso nella casa del Gran Hermano Vip. Fin da subito la gieffina ha lamentato di soffrire la lontananza dal fidanzato e per questo gli autori hanno fatto arrivare Daniele Dal Moro in casa, mettendo la vippona davanti ad una scelta crudele: 3 minuti con il compagno in cambio di 12.000€ decurtati dal montepremi.ha avuto una crisi e alla fine ha rinunciato, per non essere attaccata dagli altri concorrenti. In questi giorni però la venezuelana ha continuato a piangere e soffrire per la lontananza dal partner. Come se non bastasse ieri Daniele Dal Moro si è sfogato su Instagram, accusando anche il GH Vip di non essersi comportato bene nei suoi confronti e in quelli di. Oggi però è arrivata la notizia choc gold:...