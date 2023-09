Organico aggiuntivo ATA | 62 milioni di euro per supplenze fino al 31 dicembre Quest’anno più possibilità anche al Sud

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 29 settembre 2023) Quest'anno il personale ATA inserito nelle graduatorie di istituto avrà piùdi ricevere incarico di supplenza. A giovarne sono in particolare gli aspiranti delle graduatorie di terza fascia. Non piùCovid come due anni fa ma all'incirca il meccanismo è lo stesso. Il Governo ha messo a disposizione 62diperal 312023. L'articolo .