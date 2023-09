Orban di traverso su Kiev nella Ue mette di fatto in discussione l' integrità territoriale dell' Ucraina

Ossia peri confini internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina non esistono. "Quindi penso che dobbiamo rispondere a domande molto lunghe e difficili finché non arriviamo a decidere ...A mettersi violentemente disulla via dell'intesa è ora l'ex alleato meloniano: "Vogliono farci ingoiare il patto, non lo permetteremo", dice il premier ungherese. Ma senza Germania e ...

Orban di traverso su Kiev nella Ue mette di fatto in discussione l ... Globalist.it

Migranti, la Germania cambia la linea: adesso apre sul patto ilGiornale.it

Dynamic 1 Parlando alla radio di Stato Orban ha – di fatto – messo in discussione l’integrità territoriale dell’Ucraina con considerazioni che potrebbero far arrabbiare Kiev, fermamente convinta che ...Il "no" di Orban Tuttavia l'accordo potrebbe allonantanarsi ... Ma sembra molto probabile che anche Varsavia si metterà di traverso, al pari degli altri governi della cosiddetta Area Visegrad.