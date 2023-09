Operai al lavoro per la messa in sicurezza del ‘Mamozio’ | Mastella ne chiede l’abbattimento

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna squadra di, convocata d’urgenza dal Comune di Benevento, ha avviato i lavori per laindella facciata del realizzando Museo d’arte moderna, il cosiddetto “Mamozio”, di piazza Duomo, da cui si era staccata una pesante mattonella. Gia subito nella serata d giovedì i Vigili del Fuoco avevano provveduto a garantirne la. Si presume che i lavori possano terminare in tempi brevissimi, ma quanto accaduto ha suscitato polemiche politiche durissime. L’incidente, occorso la sera del 27 settembre, solo per un puro caso non si è trasformata in tragedia: la mattonella piombata al suolo ha colpito ad una piede un 32enne causandogli solo ferite lievi; ben diversa sarebbe stato l’esito del crollo se l’uomo fosse stato investito mentre si trovava in quell’istante pochi ...