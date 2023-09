OpenAI vuole creare un iPhone dell’intelligenza artificiale

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nello spazio temporale in cui siabbandonare il passato, vivere nel presente e progettare per il futuro, si inserisce un altro capitolo della rapida evoluzione. Come già accaduto qualche mese fa, a muovere le fila di questo nuovo step evolutivo è Sam Altman che sta tessendo le tele di una trattativa per realizzare, produrre e mettere in vendita il primo smartphone targato. Stando alle prime indiscrezioni, la volontà è quella di far intrecciare due mondi paralleli che oggi si incontrano solamente in alcune funzionalità inserite all’interno dei modelli più avveniristici. LEGGI ANCHE > Dal passato al presente: ora ChatGPT potrà effettuare ricerche “in tempo reale” A riportare la notizia è stato uno dei quotidiani più attendibile di Oltreoceano, il Financial Times, che ha fatto ...