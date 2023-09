Open Day Volley Garfagnana | Pallavolo torna in campo

Pallavolo Garfagnana riparte per la stagione 2023 - 24 con corsi e squadre giovanili, dal baby volley alla Prima Divisione. Domani, dalle 15, alla palestra scolastica di Castelnuovo,per bambine e bambini nati dal 2010 al 2018. Sponsor e Fratres Garfagnana offriranno servizi ...... tourism sector leaders and consumers to be more- minded when choosing a travel destination. Announced during the World Tourismcelebrations in Riyadh, "Tourism Opens Minds" will showcase ...

Carta d'identità a Roma: open day 30 settembre. Tutte le informazioni RomaToday

Carta d'identità elettronica, open day sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre Roma Capitale

Domani la Scuola di Musica di Calenzano apre le porte per presentarsi. Visite, prove strumenti, informazioni su corsi e concerto finale. Nuovo corso MiniBand e sala prove e registrazione. Per info: ww ...Un anno di Casa di Comunità, la prima ad essere stata aperta sul territorio del Nord Milano. Domenica ci sarà un open day con i professionisti dell’Asst a disposizione dei cittadini dalle 9 alle 18. I ...