OnePlus Buds 3 | un leaker rivela specifiche e immagini

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023) Come sappiamo ad inizio 2023ha presentato lePro 2 insieme allo smartphone11. Adesso, i prossimi auricolari che il produttore cinese mira ad introdurre sul mercato sono i3. Malgrado la data di lancio resta ancora ignota, grazie al noto sito ‘mysmartprice.com’ possiamo dare un’occhiata alle, ma anche ai rendering del dispositivo, in collaborazione con il famoso leakster ‘OnLeaks’. Le3 saranno dotate della cancellazione attiva del rumore (ANC) di 48dB e grado di protezione IP55 per la resistenza all’acqua e alla polvere, mentre la custodia di ricarica avrà una classificazione IPX4. Dando uno sguardo ai rendering trapelati, è possibile notare che gli auricolari ...