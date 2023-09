Omicidio Saman Abbas | il fidanzato | “Era triste e terrorizzata”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il giudice distrettuale di Islamabad, in Pakistan, ha espresso parere favorevole all’estradizione di Shabbar, il padre di, la 18enne di origini pakistane uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 1 maggio 2021. In particolare è stato confermato, da parte di un funzionario del Ministero dell’Interno pakistano, che Shabbar “sarà portato L'articolo proviene da Il Difforme.

La fossa in cui Saman Abbas è rimasta sepolta nella campagna emiliana per oltre un anno e mezzo, dopo essere stata uccisa, è stata scavata per sei ...

Il processo in corso a Reggio Emilia in merito all' omicidio di Saman Abbas ha raggiunto un momento cruciale con l'attesa udienza di oggi, durante ...

Omicidio Saman Abbas, in aula rivelano come è stata uccisa la ragazza: arriva la reazione del padre Si ritorna a parlare nuovamente di uno dei casi ...

mi disse che suo padre era stato il mandante di uni cui esecutori erano stati due suoi parenti e un africano che poi erano finiti in galera' ha detto l'uomo. Si tratta di una ...Nell'aula del processo per l'di, il fidanzato Saqib Ayub risponde mostrando sicurezza alle domande degli avvocati e più volte ripete che la sua fidanzata "era triste e aveva paura", anche nei giorni che ...

Prosegue il processo sull'omicidio di Saman Abbas a Reggio Emilia. Mentre il padre Shabbar si è avvalso della facoltà di non rispondere, in aula ha parlato il fidanzato della ragazza Saqib: "Ci siamo ...