(Di venerdì 29 settembre 2023)"era" e "quando lei era in comunità mi diede un elenco di numeri di persone da chiamare se le fosse successo qualcosa". Lo ha detto davanti alla Corte d'Assise di Reggio Emilia Saqib Ayub,di, uccisa nella notte tra il 30 aprile e il l'1 maggio del 2021 a Novellara, nell'aula dove si svolge ilper l'della giovane. Il padre della vittima Shabbarsi è invece avvalso della facoltà di non rispondere.

La fossa in cui Saman Abbas è rimasta sepolta nella campagna emiliana per oltre un anno e mezzo, dopo essere stata uccisa, è stata scavata per sei ...

Il processo in corso a Reggio Emilia in merito all' omicidio di Saman Abbas ha raggiunto un momento cruciale con l'attesa udienza di oggi, durante ...

Omicidio Saman Abbas, in aula rivelano come è stata uccisa la ragazza: arriva la reazione del padre Si ritorna a parlare nuovamente di uno dei casi ...

mi disse che suo padre era stato il mandante di uni cui esecutori erano stati due suoi parenti e un africano che poi erano finiti in galera' ha detto l'uomo. Si tratta di una ...Nell'aula del processo per l'di, il fidanzato Saqib Ayub risponde mostrando sicurezza alle domande degli avvocati e più volte ripete che la sua fidanzata "era triste e aveva paura", anche nei giorni che ...

Omicidio Saman Abbas, perizia conferma: fossa scavata con badili per 6 volte Sky Tg24

Omicidio Saman Abbas, fidanzato durante il processo: "Era triste e aveva paura" Sky Tg24

Ha scelto di non parlare Shabbar Abbas, il padre di Saman. Era infatti previsto per venerdì 29 settembre 2023 il suo esame davanti alla Corte d’assise di Reggio Emilia, dove è imputato per l’omicidio ...Nell'aula del processo per l'omicidio di Saman, il fidanzato Saqib Ayub risponde mostrando sicurezza alle domande degli avvocati e più volte ripete che la sua fidanzata "era triste e aveva paura", ...