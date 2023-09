Omicidio Klodiana Vefa | “Vieni | la mamma è morta” | l’allarme della figlia 14enne al fratello dopo gli spari

(Di venerdì 29 settembre 2023) La tragica morte diha sconvolto l'intera comunità di Castelfiorentino, una piccola cittadina in provincia di Firenze. La donna, di 35 anni, è stata uccisa a colpi di pistola nella sera del 28 settembre, in strada, sotto gli occhi attoniti dei suoi familiari e di alcuni testimoni. Chi

... che risulta irreperibile dal momento dell', avvenuto intorno alle 20 della serata di giovedì 28 settembre, mentre la donna stava rincasando dopo aver finito il turno al lavoro.Vefa ...era madre di due ragazzi di 17 e 14 anni. L'è avvenuto intorno alle 20 del 28 settembre: la donna stava rincasando dopo aver finito il turno di lavoro come cameriera in un ...

Omicidio Klodiana, indetta fiaccolata a Castelfiorentino. Sarà lutto cittadino gonews

Castelfiorentino, donna uccisa a colpi di arma da fuoco. Il marito è in fuga su un Golf bianca RaiNews

Posti di blocco per rintracciare l’uomo. Il 44enne è irreperibile dal momento dell’omicidio. Era in fase di separazione dalla vittima ...Le ricerche del marito della donna si estendono in tutta la Val d'Elsa, tra Poggibonsi, in provincia di Siena, ed Empoli, provincia di Firenze ...