(Di venerdì 29 settembre 2023) Il 32enne sparatore che ha ucciso tre persone ieri a, identificato come Fouad L., ex studente dell'università medica Erasmus, dove ha ucciso un docente, si professasta e alcolista ed ...

Il 32enne sparatore che ha ucciso tre persone ieri a, identificato come Fouad L., ex studente dell'università medica Erasmus, dove ha ucciso un docente, si professa neonazista e alcolista ed è noto alla giustizia, ha problemi mentali ed ha ...Il 32enne sparatore che ha ucciso tre persone ieri a, identificato come Fouad L., ex studente dell'università medica Erasmus, dove ha ucciso un docente, si professa neonazista e alcolista ed è noto alla giustizia, ha problemi mentali ed ha ...

'Omicida di Rotterdam è neonazi con precedenti e problemi' Agenzia ANSA

Rotterdam, spara in un ospedale universitario e in una casa: 3 morti tra cui una 14enne RaiNews

Il 32enne sparatore che ha ucciso tre persone ieri a Rotterdam, identificato come Fouad L., ex studente dell'università medica Erasmus, dove ha ucciso un docente, si professa neonazista e alcolista ed ...Il 32enne sparatore che ha ucciso tre persone ieri a Rotterdam, identificato come Fouad L., ex studente dell'università medica Erasmus, dove ha ucciso un docente, si professa neonazista e alcolista ed ...