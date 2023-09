Okafur? Lo chiediamo a un attaccante | Paola Ferrari | due gaffe a tempo record

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Una, quella commessa a 90° Minuto da, che non passerà sicuramente inosservata. La conduttrice ha infatti confuso il ruolo di Sebino Nela, ex difensore di Napoli e Roma, dandogli dell', mentre gli rivolgeva una domanda sulla punta del Milan, Noel Okafor. Marco Tardelli è scoppiato a ridere, mentre Sebino Nela è rimasto fermo in un vistoso imbarazzo. Non hanno chiaramente dato addosso alla conduttrice, ma non hanno fatto trasparire il sarcasmo. Prima Chiesa, poi lasull'del Milan La discussione ha come centro gli attaccanti. La riflessione che fa Tardelli su Federico Chiesa (4 gol in 6 partite) aggiunge un altro elemento di valutazione alle possibilità della Juve di competere per lo scudetto. "Se riesce a recuperare Chiesa in fase di gol – ...