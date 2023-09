Nuoto | si apre la stagione che porta alle Olimpiadi | gli Azzurri partono da Berlino

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma – Si riladel grandee dei grandi nuotatori mondiali e. Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi tornano in Coppa del Mondo e ai grandi Tornei Internazionali insieme ai compagni di Nazionale Azzurra, per la vasca corta e lunga. Il circuito mondiale comincerà il 6 ottobre a, poi il Torneo si trasferirà ad Atene (dal 13 al 15) e si concluderà a Budapest (dal 20 al 22 ottobre). L’apice dellasaranno ledi Parigi, a fine luglio. Il programma delle gare (feder.it) Prima tappa –(6-8 ottobre) Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) e Nicolò Martinenghi (CC Aniene). Nello staff il tecnico Marco Pedoja. Seconda tappa – Atene (13-15 ottobre) Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), ...

La nuova collaborazione con Pallanuoto Trieste mira a raggiungere i massimi livelli nazionali in ambito agonistico, trasformando la città in punto di riferimento della disciplina ...Si apre con tre podi per l'Italia il Campionato Mondiale Junior e Senior 2023 di nuoto pinnato in acque libere, scattato a Belgrado, in Serbia: nella prima giornata di gare la spedizione azzurra compl ...