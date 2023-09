Nuoto | Coppa del Mondo vasca corta | Ceccon e Martinenghi a Berlino per la prima tappa

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ladeldiinalza il sipario sulla stagione 2023-2024, che si presenta ricca come non mai di appuntamenti di rilievo, con l’apice che sarà inevitabilmente a fine luglio con le Olimpiadi di Parigi 2024. Il primo appuntamento avedrà impegnati tra gli azzurri Thomase Nicolò. Il circuito mondiale inizierà venerdì 6 ottobre a, poi la settimana successiva si trasferirà ad Atene (13-15 ottobre) per concludersi, dal 20 al 22 ottobre, a Budapest. A guidare gli azzurri, presenti in tutte e tre le tappe, saranno Thomase Nicolò. Di seguito le tappe con i convocati: –, ...

Si è disputata a Camogli la prima giornata del Girone A della Coppa Italia 2023-2024 di Pallanuoto maschile: il Savona ha battuto il Quinto per ...

Per la prima volta nella sua centenaria storia la Rari Nantes Salerno conquista l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia ! Dopo un intenso weekend ...

Barcellona , 23 set. - (Adnkronos) - Ultima tappa della Coppa Len a Barcellona dolce amara per l'Italfondo. nella 10 km vince in volata, dopo aver ...

SI chiude la Coppa Len 2023 a Barcellona. Nella 10 km vince in volata il francese vice campione europeo Marc Antoine Olivier in 1h52’52”8 che batte ...

Da tecnico ha guidato ildella Rari Nantes Florentia fino al 1994, centrando numerosi titoli ... dopo varie esperienze in giro per l'Italia, nella stagione 2006/07 ha vinto Campionato,dei ...Nei soli primi tre mesi,del Mondo di rugby, ATP Finals e Davis di tennis,del mondo di sci in Nordamerica, i massimi campionati di volley, meeting di. Noi siamo tra questi giganti, ...

Coppa Len a Barcellona. Sanzullo vince il circuito, beffata Bridi FIN - Federazione Italiana Nuoto

Sanzullo si prende la Coppa di fondo, Bridi beffata. E in Cina i Giochi Asiatici al via La Gazzetta dello Sport

A seguire, domenica 8 ottobre, l’appuntamento clou della grande “festa del mare” con Barcolana55 per sfidare l’armatrice Wendy Schmidt che lo scorso anno, al comando della sua Deep Blue, ha ...A Vieste l’ultima gara prima della sfida laziale in programma tra 28 giorni In una due giorni dello scorso week end dal meteo ipervariabile sole-pioggia, il 13° Rally Porta del Gargano ha scandito le ...