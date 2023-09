Nuoto | Coppa del Mondo 2023 | i convocati dell’Italia Spazio a Ceccon e Martinenghi

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Torna l’appuntamento con il grande: in scena infatti ladelin vasca corta che vedrà le prime tappe in questo finale di annata, per poi proseguire nel 2024. Prima tappa in programma a Berlino dal 6 all’8 ottobre, poi la settimana successiva, dal 13 al 15 ottobre in Grecia ad Atene, per chiudere in Ungheria a Budapest dal 20 al 22 ottobre. Per i weekend in terra teutonica ed ellenica sono statisolamente due italiani: si tratta di Thomase Niccolò, presenti anche poi nella vasca magiara. Nell’appuntamento unghereseanche a Benedetta Pilato, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Federico Poggio e Lorenzo Zazzeri. Foto: Lapresse