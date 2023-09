NSYNC | il ritorno della boy band per la colonna sonora di Trolls 3 – Tutti insieme

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo 20 lunghi anni di attesa avviene la reunionboyamericana deiper firmare ladel film3 –Dopo 20 lunghi anni di attesa si riuniscono eccezionalmentei componentiboypop americana *! È uscito oggi in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 6 ottobre Better Place (FromTogether), singolo che anticipaTogether (Original Motion Picture Soundtrack), lada oggi in pre-order e in uscita in digitale il 20 ottobre e in versione fisica il 17 novembre del film ...