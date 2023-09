Nsc | Alessandro Ragucci nuovo presidente; i vice sono Gabriella Madormo e Massimo Mela

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il 26 e 27 Settembre scorso, si è tenuto il primo Congresso Nazionale delSindacato Carabinieri. Questo evento, per un’Associazione Sindacale, è la massima rappresentazione del processo democratico interno a se stessa. Un evento aperto, partecipato, di condivisione e di libera espressione dei diversi pensieri. Questo congresso ha visto in campo due diverse proposte per la gestione futura di NSC. Due proposte che silegittimamente e democraticamente battute, entrambe, per portare avanti la propria visione di crescita e, perché no, di evoluzione del Sindacato. La lotta non è stata ovviamente tale in senso letterale, ma è stato un confronto aperto su temi e programmi. Un confronto tra persone che perseguono gli stessi obiettivi, in primis il benessere del personale attraverso il miglioramento delle condizioni sociali, lavorative ed economiche, ...